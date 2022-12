Kena Mobile alza il volume delle proprie offerte, mettendo a disposizione di ogni utente una soluzione unica nel proprio genere, con la quale è davvero possibile godere di giga gratis, più precisamente di 130 giga di traffico dati al mese.

La soluzione prevede comunque la possibilità di attivazione da parte dell’utente che al giorno d’oggi è in possesso di un numero di telefono di un MVNO o di Iliad, pronto ad effettuare la portabilità del proprio numero originario. I prezzi sono bassi e convenienti, l’attivazione richiede il pagamento di soli 6 euro, comprensivo anche di SIM, a cui aggiungere solamente la prima mensilità.

Kena Mobile: offerte speciali per tutti, ecco la nuova promo

La migliore promozione di Kena Mobile vuole far impazzire tutti gli utenti, arrivano difatti 130 giga di traffico dati al mese, con annessi anche minuti illimitati e 500 SMS da poter inviare ad ogni numero di telefono, riuscendo a pagare il tutto soli 6,99 euro a rinnovo, addebitati direttamente sul credito residuo.

Se interessati all’acquisto, ad ogni modo, dovete sapere che la richiesta di attivazione è possibile solamente tramite il sito ufficiale dell’azienda, con la promessa dell’assenza di rimodulazioni future, in modo da esser sicuri di non spendere mai di più di quello che già state pagando, ed alle spalle un’offerta unica: i primi 2 mesi sono completamente gratis.

Avete capito bene, per le prime 2 mensilità il canone viene direttamente offerto da Kena mobile, in questo modo non sarete costretti a versare nemmeno un centesimo.