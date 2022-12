L’operatore francese Iliad, per cercare di promuovere il cambio offerta verso Flash 120, l’offerta mobile attivabile per un periodo di tempo limitato, ha avviato una nuova campagna rivolta ad alcuni già clienti.

La nuova campagna email promuove appunto l’attivazione della Flash 120 ad un prezzo molto vantaggioso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad propone ad alcuni già clienti l’offerta Flash 120

L’offerta Flash 120 è attivabile anche per chi ha già sottoscritto una delle seguenti offerte iliad: Offerta Voce a 4,99 euro, Offerta iliad a 5,99 euro, Offerta Giga 40 a 6,99 euro, Offerta Giga 50 a 7,99 euro, Offerta Giga 80 a 7,99 euro e Flash 100 a 7,99 euro. I già clienti iliad possono cambiare offerta anche verso Giga 150 che comprende minuti ed SMS illimitati e 150 GB di traffico internet a 9.99 euro al mese e Dati 300 con 300 GB a 13.99 euro al mese.

Vi ricordiamo che le offerte Flash 120, Giga 150 e Dati 300 sono attivabili anche dai già clienti iliad che possiedono un’offerta con un bundle dati minore e con un prezzo uguale e minore. Per i nuovi clienti iliad che vogliono effettuarne l’attivazione, l’offerta Flash 120 a 7,99 euro al mese viene proposta nelle simbox presenti in tutta Italia e nel sito ufficiale dell’operatore.

Come accennato, per alcuni già clienti iliad che possiedono altre offerte mobile, da alcune settimane è partita una campagna email con oggetto “Cambia offerta e passa a Flash 120 entro il 15/12”. In questo modo, il quarto operatore di rete mobile in Italia ricorda ai suoi clienti la possibilità di passare a Flash 120 senza alcun costo aggiuntivo, ottenendo così minuti illimitati, SMS illimitati e 120 Giga di traffico dati validi in 4G a 7,99 euro al mese.