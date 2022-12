Iliad offre 300GB in 5G, la nuova offerta quasi gratis distrugge Vodafone

Il periodo natalizio spinge molto spesso le persone a pensare a dei cambiamenti, i quali non riguardano solo le cose più importanti ma anche quelle che si potrebbero definire più frivole. Tra queste ci sono anche i vari cambi di gestore, i quali sono diventati ormai molto più ordinari rispetto ad un tempo. Sono infatti molti i provider che riescono a proporre soluzioni eccezionali che riguardano tanti contenuti ma soprattutto prezzi molto convenienti che durano nel tempo.

Proprio per questo la permanenza degli utenti con altre aziende risulta sempre più precaria visto che escono fuori soluzioni molto più invitanti ormai in maniera ricorrente.l’obiettivo dei gestori in questo momento è infatti quello di proporre offerte mobili che siano più vantaggiose di quelle offerte dalla concorrenza e a quanto pare soluzioni del genere sono sempre più reali.

Iliad lancia la sua giga 120 a 7,99 euro al mese

Soprattutto i gestori virtuali stanno riuscendo a dare il loro grande apporto in questa causa, con le persone che infatti non fanno altro che valutarne le promozioni mobili sui siti ufficiali. Per questo motivo Iliad vuole far vedere tutte le sue qualità proponendo la migliore offerta del momento ad un prezzo molto più basso del solito.

La migliore promozione del gestore che potete vedere sul sito ufficiale è sempre la stessa risponde al nome di Giga 120. Fare promozione che ogni mese mette a disposizione minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti e soprattutto 120 giga per navigare sul web utilizzando il 5G costa in via del tutto eccezionale 7,99 € al mese per sempre per chi la sottoscrive.