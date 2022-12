I risultati di ricerca di Google sul desktop verranno caricati in modo diverso: la società ha pensato di implementare un design che prevede lo scorrimento continuo invece di dividersi in pagine.

La mossa segue una modifica simile apportata sui dispositivi mobili nell’ottobre dello scorso anno, ma non è proprio uno scorrimento “infinito“. Invece, Google caricherà sei pagine di risultati in un singolo scorrimento prima di offrire agli utenti un pulsante “Vedi altro” che consentirà di mostrare più risultati.

Google afferma che il cambiamento si sta implementando prima per le ricerche in inglese negli Stati Uniti, ma a giudicare dall’implementazione della funzione sui dispositivi mobili sembra sicuro aspettarsi di vedere altri mercati e lingue aggiunti nel tempo.

Uno stile simile a quello dei social

La modifica rispecchia il design della maggior parte dei feed dei social media, in cui i nuovi contenuti vengono caricati continuamente mentre si scorre una pagina verso il basso anziché chiedere agli utenti di fare clic o toccare per visualizzare altri post.

Idealmente, renderà la ricerca più veloce e dovrebbe rendere meno importante per i siti web essere sulla prima pagina dei risultati di ricerca. Google in precedenza aveva affermato che “la maggior parte delle persone che desiderano ulteriori informazioni” in genere “navigherà fino a quattro pagine di risultati di ricerca“.

Tuttavia, dato l’enorme calo di clic che, secondo quanto riferito, si verifica tra i primi due risultati e il resto della prima pagina, è probabile che la lotta per essere il primo sito sulla pagina sia più intensa che mai.