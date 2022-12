Fortnite è arrivata al suo ultimo capitolo, il capitolo 4, dove è stata rilasciata la nuova mappa. Oltre a questa Isola Battle Royale, sono state aggiunte anche nuove armi, nuovi poteri e anche un nuovo pass di battaglia che include Doom Slayer e Geralt di Rivia.

La stagione è iniziata circa un giorno dopo l’evento finale del capitolo 3 e durerà fino al 10 marzo. Scopriamo insieme tutte le altre novità in arrivo con il nuovo capitolo.

Fortnite: tante novità in arrivo con il quarto capitolo

Per quanto riguarda alcune modifiche al gameplay, è stato aggiunto un intero arsenale di nuove armi che i giocatori possono usare, insieme a un nuovo veicolo per moto da cross. Tuttavia il più grande cambiamento nella nuova stagione del gioco, sono i Reality Augments che danno a ogni giocatore nella partita un aggiornamento casuale come ricariche più veloci per alcuni tipi di pistole, armi speciali o la possibilità di ridistribuire il nostro aliante.

Il pass battaglia include numerose skin originali e alcune icone di videogiochi questa volta. I giocatori che acquistano il pass avranno accesso al Doom Slayer, il protagonista di Doom, così come Geralt di Rivia della serie The Witcher più avanti nel pass. Come i pass precedenti anche questo nuovo costa sempre 9,50 dollari e ci da la possibilità di sbloccare tutte le ricompense premium comprese.

Insieme a questo pass ci sarà anche una versione gratuita del pass, dove ovviamente ci sarà un set di ricompense limitato. Il capitolo 3 si chiuderà quasi esattamente un anno dopo la sua uscita, ma è ancora troppo presto per dire se questo è il piano di Epic per i capitoli futuri. Il quarto capitolo introduce una moto da cross da guidare chiamata Trail Thrasher, una palla di neve in cui rotolare, il martello Onda d’urto con cui lanciarsi e saltare gli ostacoli con una nuova animazione, e non solo. Che dire, non vediamo l’ora di provarlo!