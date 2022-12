Energia senza limiti, quella verde al primo posto nel 2025 grazie alla crisi

Secondo gli ultimi rapporti Renewables 2022 da parte dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, IEA, potrebbero esserci alcune novità molto interessanti e positive per quanto riguarda il futuro delle fonti di energia rinnovabili.

Secondo quanto riportato infatti, soprattutto per via dei recenti eventi da cui sarebbe arrivata la crisi energetica e umanitaria che tutti stanno assaporando, le energie rinnovabili avrebbero ricevuto investimenti molto ingenti mai visti prima. Proprio nei prossimi cinque anni dovrebbe esserci una crescita di circa 2.400 GW, ma quale potrebbe arrivare a coprire il 90% di tutta la capacità elettrica che è aggiunta nel breve periodo in tutto il mondo. Sarebbe quindi l’85% in più per quanto concerne gli investimenti rispetto ai cinque anni precedenti. Tale previsione inoltre ma oltre il 30% rispetto alla previsione che l’ente aveva fatto durante l’anno scorso.

Energia rinnovabile in netta crescita per il futuro

Le due realtà che hanno permesso tutto questo, svolgendo il ruolo di apri pista, sono senza dubbio gli Stati Uniti e l’Unione Europea, oltre alle due realtà definite emergenti che sono India e Cina. Nei prossimi tre anni dunque le fonti rinnovabili potrebbero contribuire in maniera seria ad approvvigionare energia a livello mondiale molto più di quanto fa il carbone. Il tutto grazie soprattutto alla capacità fotovoltaica che è stata installata, la quale sarebbe pronta a superare quella del carbone in cinque anni, diventando quindi la potenza più importante al mondo. Queste le parole: “La capacità cumulativa solare è quasi triplicata nelle nostre previsioni, crescendo di quasi 1.500 GW e prevediamo che supererà il gas naturale entro il 2026 e il carbone entro il 2027”.