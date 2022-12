I prezzi di benzina e diesel sono in calo, nonostante da circa una settimana il Governo Italiano abbia ufficialmente ridotto il taglio alle accise deciso dal Governo Draghi, mediante il quale avevamo potuto godere di una riduzione effettiva di 30 centesimi circa su ogni litro di benzina.

La causa di una diminuzione della spesa quotidiana è legata all’andamento delle quotazioni petrolifere, letteralmente in picchiata nel corso delle ultime giornate, basti pensare che il Brent è sceso sotto gli 80 dollari giusto ieri, raggiungendo il livello più basso da Gennaio, per capire che effettivamente il futuro non sembra essere così negativo.

Benzina e Diesel, i prezzi aggiornati in Italia

Secondo quanto riportato da Quotidiano Energia, i cali effettivi in Italia si registrano di circa 1/2/3 centesimi al litro per la benzina (prendendo in considerazione Eni, Tamoil, IP e Q8), fino a raggiungere 4 centesimi al litro per il diesel (considerando sempre le medesime compagnie).

Ad oggi il prezzo si aggira su 1,734 euro al litro per la benzina e 1,808 euro al litro per il diesel, con il GPS rimasto invariato a 0,775 euro al litro, mentre il metano a 2,384 euro al chilogrammo. Prezzi ancora elevati, senza dubbio, ma per i quali speriamo di assistere ad un ribasso in un periodo non troppo lontano, in modo da poter tornare almeno a spendere quanto avevamo visto in passato, riuscendo così a risparmiare un pochino sui nostri spostamenti, che non sempre sono solamente legati al diletto.