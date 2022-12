WhatsApp è l’app di messaggistica più nota in assoluto e ogni qualvolta spunta fuori una novità, la curiosità è davvero enorme. In questo caso facciamo riferimento ad una voce che sta circolando già da qualche tempo e che riguarderebbe una possibile introduzione di una terza spunta blu nelle chat. Ma sarà vero? Scopriamolo di seguito.

WhatsApp, in che modo verrebbe utilizzata la terza spunta blu?

La notizia di una possibile terza spunta blu ha catturato l’attenzione di tantissime persone, soprattutto per quello che andrebbe a significare. Di fatto, sono tanti i cambiamenti che WhatsApp sta introducendo con gli anni e pare che non tutti riescano a convincere gli utenti. La problematica principale è sempre rappresentata dalla privacy, che trova un certo legame con la terza spunta blu.

Come ben sappiamo, una spunta significa che il messaggio è stato inviato; due spunte che è arrivato al mittente. Quando diventano blu le due spunte, vuol dire che il messaggio è stato letto (fatta eccezione per chi non ha selezionato la “Conferma di lettura”).

I rumors che stanno circolando nelle ultime ore è di una presunta terza spunta blu che andrebbe a segnalare uno screenshot fatto alla chat da parte dell’interlocutore. Da qui nascerebbe quindi una sorta di collegamento tra spunte e screenshot.

Attualmente non c’è ancora nulla di concreto sul piatto. Addirittura WABetaInfo, noto portale dedicato a tutte le notizia sull’app di messaggistica, avrebbe smentito la notizia. Si tratta davvero di una fake news o questa novità giungerà davvero sulla piattaforma di Meta?