WhatsApp, il nuovo trucco per usare lo stesso account su due smartphone

Sono tanti i limiti che ha WhatsApp, soprattutto per quanto riguarda alcune funzionalità che gli utenti vorrebbero. Ultimamente però i nuovi aggiornamenti almeno sulla versione beta hanno dimostrato di poter porre dei limiti a queste problematiche. Gli utenti stanno per avere infatti ufficialmente la possibilità di utilizzare WhatsApp su due dispositivi in contemporanea, ma al momento c’è bisogno di altri escamotage. Esiste infatti un modo per utilizzare contemporaneamente il proprio account su due smartphone ingannando WhatsApp.

Al momento WhatsApp può essere utilizzato su uno smartphone come dispositivo principale è su un tablet, dispositivo secondario. L’obiettivo adesso è quello di far credere a WhatsApp che il secondo smartphone su cui si vuole utilizzare il proprio account sia un tablet.

WhatsApp: è quel modo per fregare l’applicazione utilizzando l’account due smartphone diversi

Bisogna installare l’applicazione con a bordo la versione beta 2.22.25.8 o successiva.

Dopo aver verificato tutto questo, sarà possibile mediante un QR cod, collegare due dispositivi a WhatsApp con tutte le conversazioni annesse. Bisognerà prendere il secondo smartphone e recarsi nelle opzioni sviluppatore. Queste, che si trovano all’interno dell’impostazioni, saranno attivate andando proprio nel menu impostazioni dello smartphone, su informazioni sul telefono e infine facendo molte volte tap sulla voce numero Build.

Ora si potrà accedere alle seguenti opzioni: scegliere impostazioni, poi sistema, in seguito opzioni sviluppatore e alla fine larghezza minima. Comparirà un numero che dovrete memorizzare magari con uno screenshot.questo andrà sostituito con il numero 600, facendo dunque assumere allo smartphone le dimensioni di un tablet per quanto riguarda la risoluzione. I caratteri e le icone diventeranno più piccoli ma poi verranno ripristinati. Fatto questo sul cellulare secondario, bisognerà installare WhatsApp sempre con la stessa versione citata in alto. Durante le procedure di attivazione, se tutto dovesse andare a buon fine, comparirà il messaggio “Collega il tuo smartphone con il codice QR“.

E ora prendete lo smartphone principale per collegarlo cliccando su “Dispositivi collegati”, poi “Collega un dispositivo”. A questo punto ecco che comparirà lo scanner per codici QR per accoppiare lo smartphone secondario.

In seguito potrete ripristinare la grandezza sul secondo smartphone inserendo il numero che avete salvato nel vostro screenshot.