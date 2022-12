Voli aboliti in Francia, arriva la decisione ufficiale del Ministero dei trasporti

Per contrastare il cambiamento climatico e l’impatto ambientale, la Francia avrebbe deciso di incentivare l’uso dei viaggi in treno invece che quelli in aereo. Secondo quanto affermato dal ministro dei trasporti Clément Beaune il paese non potrà più tollerare l’utilizzo smodato da parte dei super ricchi di aerei privati mentre il pubblico sta effettuando dei tagli per fronteggiare la crisi energetica oltre che il cambiamento climatico.

Il divieto per i voli sarà applicato su quelli a corto raggio e andrà avanti per tre anni per poi essere rivalutato. Le rotte interessate saranno solo quelle tra Parigi Orly e Nantes, Lione e Bordeaux.

“Si tratta di un importante passo avanti nella politica di riduzione delle emissioni di gas serra. Sono orgoglioso che la Francia sia pioniera in questo settore “, ha rilasciato agli organi di stampa il ministro dei trasporti Beaun, che ha emesso un comunicato appositamente.

Questo invece quanto sottolineato ad un’intervista ad Euronews: “Ci sono aspetti sia negativi che positivi”, i quali riguardano la decisione della Commissione europea, visto che si tratta solo di tre rotte in particolare. “Stiamo andando nella giusta direzione, ma la misura iniziale è (non molto) ambiziosa. Dobbiamo andare ancora oltre”, ha dichiarato.

Francia: addio ai voli a corto raggio, anche per quelli in jet

Per quanto riguarda invece i jet privati, nonostante si tratti di mezzi con un impatto ambientale molto più alto, pare molto improbabile che in Francia si decida di abolirli totalmente. Ricordiamo che in Francia c’è il maggior numero di jet privati in tutta Europa.

Ad esporsi in merito è stato anche il portavoce del governo Olivier Véran, il quale ha rilasciato quanto segue: “Ovviamente non si tratta di vietarli. I francesi non devono avere la sensazione che siano sempre gli stessi a cui viene chiesto di impegnarsi. Possiamo capire che un francese attento nella sua vita quotidiana sia scioccato dal fatto che alcuni suoi concittadini possano prendere un jet privato per fare salti delle pulci.”