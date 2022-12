Gli utenti di TIM in vista della stagione natalizia avranno a disposizione una serie di ricaricabili molto vantaggiose. Il provider italiano vuole essere una vera alternativa ad Iliad e agli altri competitors, mettendo a disposizione nei suoi listini le tariffe Wonder.

TIM, le offerte alternative ad Iliad per il Natale

Le tariffe Wonder rispetto agli scorsi mesi hanno subito un drastico rinnovo. Alcuni clienti selezionati da TIM potranno attivare un pacchetto pari a chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo dell’iniziativa sarà pari a soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

Per quanto concerne, invece, il secondo formato gli utenti potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 50 Giga per navigare in internet. Il costo di questa tariffa sarà pari a soli 8,99 euro al mese.

Tutti coloro che scelgono di attivare una di queste due ricaricabili previste da TIM avranno inoltre una garanzia aggiuntiva. Il provider italiano, infatti, ha previsto prezzi bloccati nel primo semestre dalla sottoscrizione della SIM. Ciò significa che durante i primi sei mesi dall’attivazione dell’offerta non saranno possibili rimodulazioni.

In linea con le condizioni di attivazione di altre iniziative low cost previste da TIM, anche in questa circostanza gli utenti del provider italiano dovranno impegnarsi ad effettuare la portabilità da altro gestore. In base a quelle che sono le attuali direttive del provider nazionale, ad oggi queste offerte non sono disponibili per coloro che già hanno rete attiva.