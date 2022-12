Tiktok è la piattaforma social più amata ed utilizzata dai giovani entro i 25 anni, data l’enorme mole di utenza, sono sempre di più anche le truffe che si potrebbero nascondere alle spalle del servizio, permettendo a tutti gli effetti un furto di dati sensibili davvero incredibile.

Stando ad un recente studio condotto da Checkmarx, pare che si possa nascondere un pericolo alle spalle della Invisible Challenge. Questa corrisponde alla necessità di applicare un filtro, il cui nome è Invisible Body, atto a far sparire letteralmente il corpo dal filmato, sul quale si potrà notare solamente la sagoma dell’utente finale. Un piccolo trucchetto che sta riscuotendo davvero molto successo, ma che purtroppo viene ampiamente sfruttato per scopi illeciti.

Tiktok: trucco nascosto con una brutta sorpresa

Per assecondare la richiesta degli utenti, i malviventi avrebbero creato video social in cui sponsorizzano un software il cui nome è Unfilter, con la promessa della possibilità di rimuovere il suddetto filtro di filmati, in modo da vedere l’intera sagoma dell’utente.

Al suo interno, tuttavia, si celano verità molto scomode e pericolose, come pacchetti Phyton ed un malware WASP, creato appositamente per rubare la password degli utenti, come i loro account, le eventuali criptomonete incluse nel portafogli digitale e così via.

Il problema non è tanto il software in sé, in rete se ne trovano a decine, è più che altro la sponsorizzazione che troviamo sui social ed in rete a preoccupare moltissimo, la quale potrebbe portare a risvolti finali tutt’altro che piacevoli.