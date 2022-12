Gli sviluppatori di Callisto Protocol hanno già rilasciato una patch day-one per il nuovissimo titolo: l’aggiornamento promette di affrontare i problemi di lag che affliggono la versione PC.

Creato dal nuovo sviluppatore Striking Distance Studios, The Callisto Protocol è un titolo horror di sopravvivenza in terza persona in cui i giocatori entrano nel ruolo di Jacob Lee, un detenuto della Black Iron Prison sulla luna Callisto. Il gioco condivide molti elementi simili con Dead Space, in gran parte a causa del fatto che il regista Glen Schofield era il co-creatore di Dead Space, sebbene lo studio sia stato irremovibile nel cercare di differenziare la sensazione tra i due.

Solo poche ore dopo il lancio del gioco, l’account Twitter ufficiale di The Callisto Protocol ha annunciato che entro poche ore sarebbe stata lanciata una patch day-one per la versione PC. Ci sono state segnalazioni dilaganti da parte dei giocatori sulla piattaforma secondo cui il gioco soffre di prestazioni instabili, lag e scarsa ottimizzazione. Un’altra lamentela comune sul nuovo titolo è la lunghezza complessiva del gioco. Molti giocatori hanno affermato di aver completato la storia in circa sette ore. Ciò ha portato The Callisto Protocol a una valutazione negativa su Steam.

Non solo critiche

Il tweet di The Callisto Protocol rivela anche che sono in arrivo ulteriori aggiornamenti, anche se non è chiaro cosa sarà implementato. I problemi di prestazioni sembrano essere prevalenti su PC, ma sono presenti anche nella versione per console. Uno dei commenti più importanti delle suddette recensioni di Steam afferma che anche la versione PS5 del gioco soffre di questi bug.

Tuttavia, nonostante i problemi iniziali e la durata piuttosto breve, The Callisto Protocol viene elogiato per i suoi altri aspetti. Molte recensioni iniziali elogiano l’atmosfera estremamente inquietante, le modalità di combattimento e la grafica.