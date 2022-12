Oggi si parla della nuova Strong Stick 4K SRT41, la quale ha Google TV integrato. Partendo dal contenuto della confezione, ecco la stick con telecomando dedicato con tasti rapidi alle principali funzioni, e il caricabatterie.

Strong Stick 4K SRT41: le principali caratteristiche

Presente tra le specifiche il Chromecast bulit-in, HDMI, supporto al Dolby Atmos e Dolby Audio, Wi-Fi a 5GHz e come OS Android 11 e infine anche il bluetooth. Pesa solo 70 grammi ed ha l’ingresso HDMi per collegarla a qualsiasi porta. Basta infatti inserirla nella porta HDMI della TV per farla funzionare, il tutto seguendo semplicemente le istruzioni video sulla TV stessa. Bisognerà scaricare l’applicazione Home di Google per completare la configurazione nel migliore dei modi.

Se l’installazione è facile, l’utilizzo lo è ancora di più. Basterà infatti andare sulla fonte HDMI e comparirà il menu principale con tutti i contenuti dei vari canali in streaming in bella mostra. Abbiamo quindi la possibilità di installare tutte le app disponibili, oltre 5.000, proprio come se la nostra TV fosse smart e basata su Google TV. Presente anche il Google Assistant vocale, il quale può essere avviato tenendo premuto sul tasto del telecomando dedicato proprio al celebre assistente vocale. Grazie a quest’ultimo è possibile anche chiedere di guardare direttamente una serie TV o un film pronunciando direttamente il nome. Sempre sul telecomando ci sono i quattro tasti rapidi per accedere a quattro piattaforme video differenti.

Lo streaming è di ottima qualità così come la navigazione all’interno dell’interfaccia. Proprio come una Smart TV che naviga all’interno di una piattaforma streaming, potrete avere in questo caso l’opportunità di salvare all’interno dell’apposito menu le vostre raccolte di contenuti che desiderate magari vedere in un secondo momento. Siete inoltre indecisi su cosa guardare? La SRT41 di Strong potrà selezionare per voi dei contenuti per categoria direttamente dalle varie piattaforme streaming che avete installato. Una vera chicca è quella che permette di far partire lo screensaver per far diventare la nostra TV una vera e propria cornice digitale.

Strong Stick 4K SRT41: qualità, profili e versatilità

Avendo il supporto al Chromecast, potremo trasmettere i contenuti del nostro smartphone Android alla TV in maniera diretta. C’è poi la possibilità di utilizzare più profili, soprattutto nel caso in cui in casa dovessero esserci dei bambini. Il telecomando inoltre consente anche di controllare il volume e i canali della TV, consentendo anche di spegnerla. La risoluzione supportata è in 4K con la qualità video che è davvero eccezionale, ovviamente dipende anche dalla TV su cui viene montata. Supporto pieno, come detto, al Dolby Audio, per cui se avete un impianto audio dedicato potrete sfruttarlo a pieno.

1 su 6

Sono presenti tutte le migliori app come Netflix, Prime Video, DAZN, YouTube, Disney+ e molto altro ancora. Chiaramente potranno essere tante altre le novità in futuro visto che la Strong Stick 4K SRT41 è in grado di ricevere degli aggiornamenti, i quali sono presenti nell’apposita sezione all’interno del menu impostazioni.

Chiaramente l’acquisto di questo dispositivo è consigliato a tutti, ma soprattutto a coloro che hanno in casa una TV magari non in grado di connettersi ad Internet. In quel caso sarà trasformata direttamente una Smart TV, senza il bisogno di doverne acquistare per forza di cose uno. Chiaramente la conditio sine qua non è che la TV in questione abbia un ingresso HDMI.

Conclusioni

Con la Strong Stick 4K SRT41 non abbiamo avuto alcun tipo di problema, nessuno impuntamento improvviso e nessun tipo di incompatibilità. Risulta quindi una soluzione molto interessante, vista soprattutto la grande qualità che offre al dispositivo a cui va a connettersi. Avere a disposizione oltre 5000 applicazioni, magari su una televisione che si stava valutando di buttare via, potrebbe essere una vera arma in più. L’utilizzo inoltre è molto semplice e intuitivo, veramente utile per qualsiasi tipologia di utente.

Il prezzo consigliato al momento è di 54,90 € su Amazon, proprio da oggi 7 dicembre per un periodo limitato. L’acquisto è disponibile anche presso Euronics, Trony ed Expert.