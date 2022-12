In questi giorni PosteMobile ha deciso di mettere a disposizione di ogni utente una promozione veramente molto interessante, il suo nome è Creami Extra WoW 150, una soluzione che propone al pubblico la possibilità di accedere addirittura a 150GB di traffico dati al mese.

Tutti coloro che vorranno richiedere l’offerta oggetto del nostro articolo, non devono fare altro che recarsi in un Ufficio Postale o sul sito ufficiale di PosteMobile, e procedere con l’attivazione. Generalmente questa operazione prevede un costo di 10 euro sul sito e 15 euro online, ma eccezionalmente il tutto è stato scontato a 0 euro fino al 14 Dicembre, di conseguenza l’attivazione la possiamo ritenere completamente gratuita.

Iscrivetevi subito a questo canale Telegram, potrete avere gratis i coupon Amazon e scoprire un numero incredibile di offerte speciali.

PosteMobile: spettacolari offerte assurde solo oggi

La Creami Extra WOW 150 è una promozione con la quale gli utenti si ritrovano ad avere illimitati minuti e SMS che potranno spendere verso praticamente chiunque, a cui aggiungere anche 150GB di internet alla massima velocità del 4G+. A differenza di altri operatori virtuali, e ricordando che PosteMobile si appoggia direttamente sulla rete Vodafone, la navigazione potrà raggiungere al massimo 300 Mbps in download.

Il costo fisso della promozione corrente è di 9,99 euro al mese, l’addebito è previsto direttamente sul credito residuo della SIM ricaricabile, con pagamento immediato e cadenza mensile. L’attivazione è aperta a tutti, come ampiamente ricordato, ricordando comunque che la richiesta dovrà essere sempre e soltanto presentata sul sito ufficiale, non da altre parti in Italia, se non nell’Ufficio Postale.