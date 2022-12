Pipistrelli e metallari? un binomio che a prima vista sembrerebbe partorito da una mente tutt’altro che geniale, ma che allo stesso tempo ha davvero da esistere, e cercheremo di spiegarvi il motivo.

Alcuni ricercatori dell’Università della Danimarca meridionale, capitanati da Coen Elemans, sono finalmente riusciti ad identificare, per la prima volta in assoluto, quali sono le strutture fisiche che all’interno della laringe gli stessi pipistrelli fanno letteralmente oscillare per emettere le proprie vocalizzazioni.

Da una sezione delle laringi degli animali, dopo averle attentamente analizzate al microscopio, sono state identificate due strutture laringee che si occupano rispettivamente delle frequenze alte e basse, in grado di raggiungere frequenze tre o quattro ottave più alte dell’uomo. Le responsabili sono piccole membrane site proprio al di sopra delle corde vocali, mentre per quanto riguarda le frequenze più basse, i pipistrelli sfruttano le corde vocali false, anche se al momento non ci è dato modo di sapere quali siano effettivamente i significati dei suddetti vocalizzi.

Pipistrelli e metallari: ecco il nesso

Arrivati a questo punto vi starete domandando quale fosse il nesso con i suddetti metallari, ebbene il tutto è legato al Growl. Sapete di cosa stiamo parlando? questa non è altro che una tecnica vocale che porta i cantanti ad mettere un suono rauco e gutturale, molto simile ad un verso o un ruggito.

Gli esperti del genere sfruttano a loro volta le corde vocali false, per riuscire ad emettere frequenze che altrimenti la voce umana non sarebbe in grado di riprodurre, utilizzando solamente le corde vocali di cui tutti siamo dotati.