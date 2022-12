Siamo ormai in pieno periodo prenatalizio e per questa occasione abbiamo avuto modo di vedere diverse proposte, promozioni e offerte piuttosto interessanti da parte delle aziende e anche degli operatori telefonici. Alla lunga lista, si è da poco aggiunto anche Optima Mobile. L’operatore telefonico virtuale ha infatti da poco lanciato la nuova promo natalizia denominata Optima Super 100 Christmas Edition, che include ben 100 GB di traffico dati ad un costo inferiore ai 5 euro al mese.

Optima Mobile, per Natale arriva la promo Optima Super 100 Christmas Edition

Optima Super 100 Christmas Edition è la nuova promozione lanciata dal noto operatore telefonico virtuale per il periodo natalizio. Come già accennato, questa nuova offerta include ogni mese ben 100 GB di traffico dati con connettività 4ag e con una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Oltre a questo, l’offerta comprende anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Per le festività natalizie, l’operatore ha deciso di proporre questa offerta ad un costo speciale. Gli utenti che decideranno di attivare questa offerta pagheranno infatti per 12 mesi un costo molto basso di soli 4,95 euro al mese. Si tratta di un prezzo speciale proposto da Optima Mobile, dato che questa offerta in passato è stata proposta ad un prezzo di 9,90 euro al mese.

Per tutti gli interessati, l’offerta sarà disponibile all’attivazione dal 7 al 27 dicembre 2022 direttamente sul sito ufficiale dell’operatore virtuale. Ricordiamo che con questa offerta sarà attivato in automatico il piano tariffario Optima Basic Privati.