A partire da oggi 7 dicembre 2022 l’operatore virtuale Optima Mobile ha lanciato la nuova offerta denominata Super 100 Christmas Edition a meno di 5 euro al mese.

Questa offerta ha sostituito la precedente, lanciata per il Black Friday, denominata Optima Super 100 Black Friday Edition. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Optima Mobile lancia Super 100 Christmas Edition

Analogamente all’offerta standard Optima Super 100, la nuova variante Christmas Edition comprende sempre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile ogni mese. Come succedeva con la Black Friday Edition, anche in questo caso è previsto un prezzo scontato pari a 4,95 euro al mese per 12 mesi, con aumento poi a 9,90 euro al mese.

Il costo di attivazione, come detto scontato a 5 euro per il Black Friday, con Optima Super 100 Christmas Edition sarà pari a 9,90 euro una tantum, comunque in promozione rispetto a quello previsto di base, pari come detto a 15,90 euro. Salvo eventuali proroghe o cambiamenti, la nuova offerta rimarrà disponibile sullo shop online del sito Optima da oggi 7 dicembre fino al 27 Dicembre 2022.

In Roaming all’interno dell’Unione Europea, le offerte Optima Mobile consentono di utilizzare tutti i minuti e gli SMS inclusi, ma con un limite limite massimo al quantitativo di traffico dati mensile, calcolato tramite l’apposita formula per il secondo semestre 2022. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.