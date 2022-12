Se sei stato hackerato, dovresti approfittare di una delle funzionalità di Google Chrome.

Alcune funzionalità potrebbero impedire agli hacker di entrare nei tuoi account. Non solo in quello Google, ma qualsiasi servizio che utilizzi online. Questo perché Chrome è dotato di un gestore di password integrato.

È come un database di tutti i tuoi nomi utente e password per ogni app o servizio che utilizzi.

Ogni volta che accedi a un servizio, puoi decidere di salvare quella password.

È necessario modificare l’impostazione in “Ricorda questa password” quando ti viene data l’opzione durante l’accesso. E quando accedi di nuovo, Chrome sarà in grado di inserire la password per te.

Questo risolve uno dei maggiori problemi con la sicurezza online: le password riutilizzate.

Spesso riutilizziamo le password perché è difficile ricordarne molte complicate. Ma gli hacker possono sfruttare questa falla, utilizzandole per accedere a una moltitudine di account.

Problema con le password di Google

Google ha già avvertito che miliardi di password sono state compromesse e sono facilmente disponibili online.

Gli hacker hanno trovato il modo di entrare nel database di Chrome e proveranno quindi ad entrare nei tuoi account. Se hai riutilizzato le password, basta un solo attacco per violare molti account.

Ma con un gestore di password puoi utilizzare una password diversa per ogni servizio.

E poiché non hai bisogno di ricordarle, puoi avere password molto complicate che sono difficili da indovinare per gli hacker.

Una funzione che è stata usata per anni

“Dal nostro lancio, oltre 650.000 persone hanno partecipato al nostro primo esperimento“, ha spiegato Jennifer Pullman di Google nel 2019.

“Solo nel primo mese, abbiamo scansionato 21 milioni di nomi utente e password e contrassegnato oltre 316.000 come non sicuri: l’1,5% degli accessi scansionati dall’estensione.”

C’è ovviamente un rischio enorme per chiunque abbia violato il nome utente e le password di diversi siti. È importante modificare immediatamente i dettagli di accesso per stare al sicuro.

Ma anche le password caricate online senza nomi utente associati possono metterti a rischio.

Se utilizzi una password molto semplice, è probabile che lo faccia anche qualcun altro, che potrebbe essere stato hackerato a sua volta.