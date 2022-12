I prezzi dei giochi sono stati aumentati in tutto il settore durante gli ultimi periodi, e Microsoft non è da meno.

A partire dal 2023, i principali giochi per Xbox su Xbox Game Studios e Bethesda Softworks costeranno 70 euro, invece del prezzo di 60 a cui eravamo abituati. Ciò riguarda giochi come Forza Motorsport, Redfall e Starfield, tutti sviluppati esclusivamente per console Xbox Series X | S e PC Windows.

“A partire dal 2023, i nostri nuovi giochi a prezzo pieno creati per la prossima generazione, tra cui Forza Motorsport, Redfall e Starfield, verranno lanciati a $ 69,99 USD su tutte le piattaforme“, ha dichiarato un portavoce di Microsoft a Windows Central. “Questo prezzo riflette il contenuto e la complessità tecnica di questi titoli. Come per tutti i giochi sviluppati dai nostri team di Xbox, saranno disponibili anche con Game Pass lo stesso giorno del lancio”.

Non solo Microsoft

Altri editori come Activision Blizzard (che Microsoft sta attualmente acquisendo) così come Take-Two Interactive e Sony Interactive Entertainment hanno precedentemente aumentato i prezzi, vedendo il lancio di giochi come Call of Duty: Modern Warfare 2, Marvel’s Midnight Suns e God of War Ragnarök a 70 dollari.

Il CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, aveva precedentemente accennato a potenziali aumenti dei prezzi, affermando nell’ottobre 2022 che la società non aveva aumentato i prezzi e che probabilmente non avrebbe potuto continuare per sempre.

“Penso che a un certo punto dovremo aumentare alcuni prezzi su certe cose, ma andando in questa direzione, abbiamo pensato che fosse davvero importante mantenere i prezzi che abbiamo perché i consumatori, in questo momento, sono più incerti di lo sono da molto tempo“, ha aggiunto Spencer.