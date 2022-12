I pericoli legati all’eruzione del vulcano Mauna Loa delle Hawaii sembrano essere per lo più sotto controllo: una notizia promettente per i vulcanologi, che hanno atteso decenni per l’opportunità di ricavare dati da un’eruzione così ben osservata senza gli impedimenti derivanti dal pericolo della lava.

Mauna Loa è il più grande vulcano del mondo, misurato per area, non per capacità distruttiva e attualmente sta assistendo alla sua prima eruzione dal 1984.

“Questi tipi di eventi sono sempre super eccitanti“, ha affermato il vulcanologo Kenneth H. Rubin dell’Università delle Hawaii.

“Ci sono due aspetti nella disciplina generale dello studio di eventi naturali davvero pericolosi“, ha detto Rubin. Prima di tutto ci sono i pericoli, e in secondo luogo sono “l’interesse scientifico intrinseco” degli eventi.

“Il vulcano Mauna Loa e il vulcano Kilauea proprio accanto sono tra i vulcani meglio monitorati e più frequentemente in eruzione al mondo“, ha detto Rubin. Ha anche notato che l’Hawaiian Volcano Observatory è “il più antico osservatorio vulcanico moderno del pianeta” e che lui e i suoi colleghi hanno lavorato duramente per “migliorare la prevedibilità di come si evolveranno le eruzioni, se non quando inizieranno”.

In altre parole, stanno aspettando da molto tempo e concentrando gran parte della loro attenzione sui pericoli. Ma ora, tutto quel lavoro potrebbe aver finalmente dato agli scienziati la possibilità di concentrarsi sull’eruzione puramente come fenomeno naturale, il che è un potenziale vantaggio per la sicurezza di tutti a lungo termine.

Cosa potrebbe insegnarci l’eruzione del Mauna Loa

Come ha spiegato Rubin, si tratta di una potenziale tempesta perfetta di dati da satelliti, osservazioni dirette da terra, sensori termici e di gas e, una delle specialità di Rubin, osservazioni derivate dalle radiazioni.

“Quanto sono grandi le bolle?” è un’altra domanda che Rubin si sta ponendo. La dimensione e la densità delle bolle nella camera magmatica sembrano essere un forte fattore determinante per quando un’eruzione si fermerà.