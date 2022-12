Iliad per questa stagione natalizia ha in cantiere numerose sorprese. Da qualche giorno, ad esempio, il provider francese ha modificato i suoi listini e le sue tariffe principali. La novità principale è quella che riguarda la trasformazione dell’offerta Giga 120 in Flash 120.

I clienti che attiveranno la Flash 120 avranno accesso ad un ticket standard composto da chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 120 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per il rinnovo di questa tariffa è ora più conveniente ed è pari a 7,99 euro al mese.