Una delle situazioni più complesse che il popolo italiano si ritrova a gestire in questi ultimi tempi è senza alcun dubbio la crisi energetica, quest’ultima infatti si sta traducendo in un carovita a dir poco incredibile a suon di bollette di luce e gas dai costi esorbitanti.

Come se non bastasse, all’appello si è aggiunta anche la parte legata ai carburanti con il prezzo di benzina e diesel che sta facendo gara al rialzo in modo direttamente proporzionale alla situazione tesa che si è creata in Europa a causa del conflitto tra Russia e Ucraina.

All’interno di questo contesto decisamente complesso però, c’è chi ha pensato bene di sfruttare il tutto a proprio vantaggio per cercare di estorcere alla popolazione il più possibile, stiamo parlando di truffatori la cui immoralità li ha portati a diffondere comunicazioni di phishing ad hoc per ingannare le vittime e derubarle.

Phishing a nome di Enel Energia

La peculiarità di questo SMS di phishing risiede nel fatto che all’interno dei campi censurati saranno presenti il vostro nome e cognome con anche il vostro indirizzo mail, i quali renderanno il tutto molto, forse troppo credibile, portando chi legge a cedere fiducia molto più facilmente della norma, con il rischio di compromettere la propria privacy che si fa davvero importante e concreto.

Ovviamente il consiglio da seguire è semplice, non date retta a quello che leggete e non aprite il link presente nella mail, dal momento che rimanda ad una pagina dove le vostre info verrebbero immediatamente copiate, semplicemente eliminate l’SMS.