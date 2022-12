DeepNash, l'intelligenza artificiale gioca a Stratego meglio di chiunque altro

Di fronte a DeepNash nessuno è in grado di vincere. L’intelligenza artificiale frutto della genialità dei ricercatori Google batte chiunque a Stratego, un gioco da tavolo realizzato per due players e composto da competizioni nazionali ma anche internazionali.

La prima domanda è: come funziona Stratego? Tenete presente che l’obiettivo è di scoprire l’identità reciproca dei 40 pezzi di gioco ovviamente nascosti. DeepMind lo definisce un “gioco di informazioni imperfette”, il che si traduce nell’analizzare tutti i possibili risultati prima di prendere una decisione. Infatti il game in questione non ha una sola combinazione, ma ben 10^535. Insomma, un gioco piuttosto complesso per tutti, tranne che per DeepNash. Questo ha scalato una delle prime tre classifiche di tutti i tempi “tra gli esperti umani sulla più grande piattaforma Stratego online del mondo, Gravon.” Ma come ha fatto? L’intelligenza artificiale ha sviluppato una strategia ingannevole che porta l’avversario umano a buttare ad indovinare, generando quindi “schieramenti esca” per farli finire nella trappola.

Così come farebbe un umano qualsiasi, la tecnologia è capace di bluffare il suo avversario, realizzando una serie di strategie geniali. “Il livello di gioco mi ha sorpreso”, ha commentato Vincent de Boer, coautore di un nuovo articolo sull’intelligenza artificiale pubblicato sulla rivista Science, nonché ex campione del mondo di Stratego.

