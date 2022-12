A distanza di un anno dal lancio negli USA, il colosso di Cupertino Apple ha deciso di lanciare, anche in Italia, il programma Self Service Repair. Si tratta di un servizio che permette di eseguire riparazioni fai da te ad iPhone e MacBook.

Le parti di ricambio si acquistano originali consultando manuali accurati, con anche possibilità di noleggiare il kit per la riparazione e senza perdere la garanzia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple: al via la riparazione fai da te anche in Europa

Il programma apre oggi in Belgio, Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Svizzera e Regno Unito, il sito dove acquistare i pezzi di ricambio e consultare i manuali è selfservicerepair.eu. Attualmente i dispositivi coinvolti sono i più recenti modelli di iPhone e MacBook: in particolare, i manuali e i pezzi di ricambio sono disponibili per iPhone 12 e superiori e MacBook con chip Apple Silicon.

Il programma è dedicato ovviamente ad utenti esperti, perché riparazioni di questo tipo richiedono sempre una certa manualità e conoscenza dell’elettronica, ma i manuali sono estremamente accurati, completamente tradotti e con indicazioni precise su come muoversi. Per iPhone, le riparazioni possibili sono la batteria, l’altoparlante inferiore, la fotocamera, lo schermo, il carrellino della SIM e il taptic engine.

Sui MacBook, invece, i componenti riparabili sono molti di più. L’elenco dipende dal modello specifico e su MacBook 14 è possibile riparare scheda audio, scocca inferiore, schermo, ventole, scheda logica, scocca superiore, batteria e molto altro. Vale la pena precisare che per molte riparazioni i manuali fanno riferimento a strumenti specifici e professionali, utilizzabili appunto da persone preparate in materia.