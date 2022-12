Da tempo l’attenzione di molte coppie è rivolta nell’intercettare eventuali atti di infedeltà su WhatsApp o su altre piattaforme di messaggistica istantanea. Molti utenti, infatti, tendono a tradire il partner proprio attraverso l’ausilio delle conversazioni in rete. E’ proprio da un’attenta lettura delle chat altrui che è possibile avere uno spaccato sullo stato di salute della propria relazione.

WhatsApp, il nuovo trucco per scoprire l’infedeltà del partner

La maggior parte delle persone, in caso di sospetti, si affida alla lettura diretta delle conversazioni sullo smartphone del partner. Questa soluzione ha certamente nella semplicità il suo punto di vantaggio, ma non sempre è garanzia di risultati in termini di efficienza. C’è da considerare, infatti, che chi ha messaggi da nascondere su WhatsApp tende spesso ad eliminare il contenuto criptico per evitare il minimo genere di sospetto.

Una soluzione diversa per gli utenti è quella che deriva da un secondo metodo. Gli iscritti alla piattaforma di messaggistica, infatti, si possono affidare agli strumenti garantiti con il servizio WhatsApp Web.

Attraverso l’estensione desktop della piattaforma di messaggistica istantanea, gli utenti hanno la possibilità di effettuare un semplice backup delle chat da cellulare a computer portatile. Per la sincronizzazione basta andare sul menù Impostazioni della piattaforma.

Questo trucco può essere rapidamente applicato anche alla vita di coppia. Basta avere il pieno possesso dello smartphone del partner, infatti, per effettuare una sincronizzazione su un dispositivo fisso. Con la copia delle conversazioni su altro device si avrà uno spaccato delle chat del partner ed inoltre tutti i messaggi saranno anche aggiornati in tempo reale.