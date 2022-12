Avete mai pensato che in certe situazioni vi sarebbe tornato davvero utile un traduttore simultaneo? La produzione di questo strumento è affidata a Vasco Electronics, un azienda che ormai da tanti anni si è specializzata in questa tipologia di dispositivi.

Il modello più recente è il Vasco Translator V4, un traduttore istantaneo vocale che riesce a supportare ben 108 lingue. Il suddetto è dotato di uno schermo da 5″ e non solo riesce a tradurre automatica mente il parlato ma è anche capace di fare una sintesi vocale. In questo modo riesce a toglierci qualsiasi noia se non conosciamo la lingua del nostro interlocutore.

Vasco Translator V4: nessun problema con le traduzioni simultanee

Vasco Translator V4 è molto simile a uno smartphone: ha le medesime dimensioni di uno smartphone compatto: è largo 55 mm ed è dotato di schermo touch screen da 5″. Il peso è di appena 134 grammi e la ricarica avviene mediante un connettore USB-C.

Al contrario di uno smartphone, questo device fa una sola cosa: traduce voci, testi e anche immagini. La telecamera integrata Sony da 8 MP contribuisce alla causa, scattando foto a insegne, menù o a documenti, i quali verranno tutti immediatamente tradotti.

Lo strumento supporta 108 lingue. Se si vogliono usare funzioni più evolute, le lingue da poter utilizzare scendono a 76. La traduzione è accurata al 96%, valore dato dal fatto che il device sceglie di volta in volta il motore di traduzione più efficace.

A chi può servire? Nomadi digitali, appassionati per viaggi e ovviamente per chi viaggia molto per lavoro e ha bisogno di fare cose ordinarie ma non conosce la lingua. Ma comunque, il traduttore istantaneo può essere utile per tante altre situazioni e l’aiuto in termini di comunicazione è importante.