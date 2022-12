Ben 30 anni fa, precisamente il 3 dicembre 1992 venne trasmesso il primo SMS del mondo attraverso la rete Vodafone e fu ricevuto dal dipendente Vodafone Richard Jarvis a una festa prenatalizia.

Il messaggio con il testo “Merry Christmas“, composto da 15 lettere, è stato inviato il 3 dicembre 2022 alle 18:09, 19:09 ora italiana. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

SMS: compie 30 anni il primo inviato

La storia degli SMS incominciava con un messaggio di “Buon Natale“ e, già dai primi mesi del 1993, sarebbe stata dimostrata la possibilità di scambiarsi comunicazioni scritte anche tra dispositivi cellulari GSM grazie al successo dell’esperimento dell’allora stagista finlandese di Nokia Riku Pihkonen.

Sono ormai lontani i tempi in cui i principali operatori lanciavano promozioni con pacchetti SMS, come ad esempio le Christmas Card di Vodafone o le CartAuguri di TIM per scambiarsi gli auguri in questo periodo di feste. Pensate che l’anno scorso Vodafone ha deciso di mettere all’asta il primo SMS della storia, che fu inviato proprio sulla rete dell’operatore, come token non fungibile.

L’asta è stata aggiudicata il 21 dicembre 2021 a un offerente anonimo per la somma di 107000 euro. Negli anni novanta del secolo scorso, gli SMS sono stati per tanti anni una rivoluzionaria forma di comunicazione, utilizzata da generazioni di adolescenti e non solo. Negli ultimi anni, con l’arrivo degli smartphone e delle applicazioni di messaggistica istantanea, la loro diffusione è diminuita drasticamente.