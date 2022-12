Manca poco meno di un mese al ritorno della Serie A in seguito alla pausa caratterizzata dai campionati mondiali di calcio, tutt’ora in corso in Qatar. A partire dal 4 gennaio e sino al prossimo mese di giugno, gli italiani potranno godersi una grande scorpacciata di calcio, con le fasi finali del girone d’andata e tutto il girone di ritorno del massimo campionato. Come sino ad ora, anche per il 2023 Sky e DAZN avranno l’onere dei diritti tv.

Sky e DAZN, il nuovo ticket in vista del 2023

L’esclusiva totale di tutte le partite sarà ancora a panneggio di DAZN, con Sky che invece potrà garantire ai suoi clienti, nel novero del ticket Calcio, un totale di tre partite per ogni giornata.

Le due pay tv, però, anche nel 2023 porteranno avanti il loro accordo stabilito per l’inizio del campionato nello scorso mese di settembre. Oltre alla partnership con TIM, infatti, DAZN sarà ora disponibile anche per tutti i clienti di

Tutti coloro che hanno il decoder di nuova generazione Sky Q potranno trovare l’app della tv streaming sportiva direttamente sul dispositivo. Inoltre, i contenuti di DAZN saranno presenti anche sul satellitare grazie al nuovo canale ZONA DAZN. In questo canale saranno trasmesse tutte le partite di Serie A non contemplate dall’emittente satellitare.

Il prezzo per la visione dei contenuti sul nuovo canale satellitare è pari a 5 euro, per tutti coloro che hanno giù un abbonamento con DAZN, sia nella sua versione Standard (29,99 euro) sia nella sua versione Premium (39,99 euro). L’accesso all’app sarà invece disponibile senza costi extra per i già abbonati.