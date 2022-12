Secondo una nuova analisi, una serie di app su Android avrebbe esposto gli utenti a vulnerabilità critiche.

I membri di VPNPRO hanno continuato sottolineando che il download delle app potrebbe mettere le persone a rischio di attacco da parte di hacker. Le persone che hanno scaricato quest’app potrebbero aver messo a rischio i propri dati personali.

Ciò include informazioni sulla carta di credito, foto e conversazioni private a cui gli hacker potrebbero accedere.

Scrivendo sul blog VPNpro, l’esperto Jan Youngren ha dichiarato: “Le implicazioni qui sono piuttosto terribili. Sulla base della nostra ricerca, in questo momento più di 105 milioni di persone potrebbero aver subito il furto dei dati della loro carta di credito, foto e i loro video. Ogni singolo minuto delle loro conversazioni private potrebbe essere registrato e inviato ad un server in un luogo segreto. Gli utenti potrebbero navigare in un sito web falso creato dall’hacker aiutato da queste pericolose app”.

Una situazione critica

VPNpro ha messo in guardia contro questa app e molte altre la scorsa settimana, ma molte di esse rimangono ancora sul Play Store.

Ciò che è piuttosto preoccupante è che il client VPN gratuito SuperVPN sembra avere delle buone recensioni, anche se molti utenti si lamentano della quantità di annunci che mostra.

Uno ha scritto: “Contiene molti annunci. Il che non è un grosso problema in quanto è un’app gratuita. Ma contiene alcuni annunci sessuali, annunci volgari, annunci inappropriati. “Alcuni sono ignorabili, altri no. Gli annunci volgari non ignorabili sono super fastidiosi soprattutto quando sei in un luogo pubblico.”