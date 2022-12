Postepay, grazie alla carta potrai fare benzina senza spendere un centesimo

Possiamo dirlo forte: nei mesi scorsi ne abbiamo viste di cotte e di crude sui distributori di carburante. Tuttavia i sacrifici fatti nel corso dell’anno verranno premiati dalla carta prepagata Postepay con il carburante a costo zero. I requisiti? Basta pagare con essa!

Postepay: carburante gratis grazie alla carta prepagata

Il rimborso proposto dal programma ScontiPoste è diretto a tutti i titolari di carta Postepay o di una carta BancoPosta, purché ci si rechi presso i distributori di benzina ed altri negozi verificabili sul sito dell’azienda accedendo alla sezione di riferimento.

Partecipare è completamente gratuito, per ottenere il buono però si dovrà pagare con la carta (anche tramite App PostePay scansionando il QR-Code o cliccando sul link inviato dall’esercente). I rimborsi verranno accreditati direttamente sulla carta scelta come preferita nella sezione ScontiPoste. Si parla di un cashback dell’1% su ogni rifornimento effettuato, e come se non bastasse fino alla fine del mese i possessori di carta avranno un ulteriore sconto di 1 euro su un rifornimento minimo di 10 euro di carburante.

Tra i negozi aderenti all’iniziativa ci sono Postalmarket, Pharmanow, Booking.com, Stefanel e il distributore Eni. Il rifornimento di quest’ultimo pagherà 1 euro ogni dieci spesi per una transazione di un massimo di 10 euro al giorno. Anche in tal caso è necessario seguire un procedimento per partecipare. Ci si dovrà innanzitutto registrare all’App Eni live e collegare la propria carta prepagata. Una volta giunti sull’applicazione, si avrà la possibilità di vedere le stazioni di rifornimento ENI che aderiscono all’iniziativa stessa e trovare la più vicina alla propria residenza.