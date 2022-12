Più di quattro anni dopo il suo arresto, la lunga saga legale del direttore finanziario di Huawei, Meng Wanzhou, si è conclusa ufficialmente questa settimana.

Venerdì, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Ann Donnelly ha archiviato un atto d’accusa contro Meng, secondo Reuters. Per conto degli Stati Uniti, le autorità canadesi hanno arrestato Meng nel 2018 per presunta violazione delle sanzioni americane contro l’Iran. Meng, che è anche la figlia del fondatore e CEO di Huawei Ren Zhengfei, e ha trascorso i tre anni successivi a combattere i tentativi di estradarla negli Stati Uniti, dove ha rischiato fino a 30 anni di carcere per accuse di frode bancaria e telematica. Donnelly ha respinto l’accusa “con pregiudizio“, il che significa che il Dipartimento di Giustizia non può portare di nuovo le stesse accuse contro Meng.

Prima di stipulare un accordo con i pubblici ministeri statunitensi lo scorso anno, Meng ha trascorso tre anni agli arresti domiciliari. La detenzione ha messo a dura prova le relazioni tra Stati Uniti e Cina e ha portato ad un incidente internazionale. La Cina ha arrestato due canadesi, Michael Spavor e Michael Kovrig, pochi giorni dopo l’arresto di Meng.

Un caso internazionale

Successivamente sono stati rilasciati dopo che Meng ha stipulato un accordo di rinvio dell’azione penale con il Dipartimento di Giustizia. Come parte dell’accordo, ha riconosciuto di aver rilasciato dichiarazioni false sugli affari di Huawei in Iran. Meng è volato a casa in Cina il giorno in cui Donnelly ha approvato il patto.

Huawei e le sue filiali sono ancora accusate negli Stati Uniti. In particolare, il Dipartimento di Giustizia ha recentemente annunciato accuse contro due spie cinesi che avrebbero tentato di interferire in un’indagine penale sulla società.

All’inizio di questa settimana, la FCC ha anche vietato le apparecchiature di telecomunicazione e di videosorveglianza di Huawei, tra una manciata di altre società cinesi. Meng attualmente ricopre il ruolo di presidente e vicepresidente di turno della società, nonché CFO.