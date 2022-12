Lidl affonda Eurospin con pazze offerte al 70% di sconto solo oggi

E’ un mese in cui tutti faranno la solita corsa ai regali di Natale, i quali possono riguardare qualsiasi categoria visto che le persone ormai, pur avendo delle preferenze, si accontentano con tutto ciò che risulti innovativo. Proprio per questo motivo, i negozi come Lidl risultano certamente quelli che vendono tecnologia, senza alcun tipo di dubbio.

Lidl spaventa la concorrenza con l’ultima volantino per i regali di Natale, ecco tutti i prezzi migliori di questo periodo

Tutte le offerte di questa volta all’interno del nuovo volantino di Lidl potranno propiziare l’acquisto di moltissima merce interessante. Infatti le persone che vogliono spendere poco troveranno terreno fertile proprio per la migliore occasione e per il regalo di Natale che stavano cercando.

È disponibile uno degli oggetti del desiderio più ricercati degli ultimi anni, ovvero un drone provvisto di videocamera al prezzo di soli 79 €. Segue poi anche un’altra offerta molto interessante per i bambini che risponde ad una macchinina radiocomandata che potrete pagare solo 19 €. Non finisce qui però, visto che ci sono altre offerte che vanno all’interno del mondo dell’elettronica restando però sul contorno. Ecco infatti l’opportunità di acquistare 6 lampadine LED al prezzo di 7,99 € scegliendo tra varie dimensioni e tipi. In seguito se state cercando di illuminare il vostro ambiente esterno, consoli 39 € potrete portare a casa un faretto LED.

Ricordiamo poiché tutti i prodotti che vengono venduti nel volantino di Lidl, soprattutto in questa categoria che abbiamo appena citato, saranno soggetti a 24 mesi di garanzia. Ovviamente questa riguarderà difetti di fabbrica e problemi autonomi che si verranno a manifestare entro il periodo.