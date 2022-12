iphone-batte-android-i-device-di-apple-sono-i-preferiti-in-cina

La crescita fenomenale dell’iPhone negli ultimi mesi ha sollevato la prospettiva di una sfida alla posizione di leadership di Android nel mercato globale degli smartphone. Secondo l’analisi più recente sul mercato cinese condotta da CounterPoint, gli iPhone rappresentavano un telefono cellulare su quattro venduti in Cina nel mese di ottobre di quest’anno. L’iPhone XS Max è stato il modello che ha venduto di più, seguito dall’iPhone Pro nella sua iterazione più piccola.

Apple è riuscita ad aumentare la sua quota di mercato al 25% nell’ottobre 2022 come conseguenza di tutte queste cause. L’azienda di Cupertino ha raggiunto un nuovo massimo storico con questo risultato. Come diretta conseguenza di ciò, ha mantenuto la sua posizione di produttore leader in Cina per il secondo mese consecutivo.

iPhone è il device più venduto in Cina

Il numero di iPhone venduti è diminuito solo del 4% in un solo mese. Nonostante ciò, le vendite di smartphone in Cina sono diminuite del 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante ciò, l’attività è stata in grado di registrare una crescita del 21% rispetto al mese precedente. Questo aumento è stato notevolmente aiutato dall’accoglienza molto positiva che la serie iPhone 14 ha ricevuto dal mercato cinese.

L’iPhone 14 Pro Max e l’iPhone 14 Pro sono stati i due modelli che hanno venduto il maggior numero di unità in Cina durante il mese di ottobre. dove si ritiene che sia stato acquistato un iPhone per ogni altro dispositivo mobile messo in vendita. La famiglia di iPhone 14 rappresenta il 70% del mercato complessivo.

Secondo le opinioni degli analisti, il successo di Apple può essere attribuito a una varietà di fattori. Ad oggi ha raggiunto i massimi livelli mai registrati nel mercato cinese. Si ritiene che Apple sia uno dei grandi beneficiari a seguito della recente perdita di quote di Huawei nel mercato cinese. D’altra parte, si ritiene che Huawei sia stato uno dei maggiori perdenti. Inoltre, si ritiene che un numero crescente di acquirenti nella categoria di mercato premium scelga l’iPhone rispetto a prodotti realizzati da altre note aziende cinesi come Oppo, Vivo, Honor o Xiaomi.