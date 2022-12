Iliad rappresenta l’operatore più attivo in queste settimane, tanto nel campo della telefonia mobile quanto nel campo della telefonia fissa. Proprio l’ingresso di Iliad sul fronte della telefonia fissa e delle offerte per la Fibra ottica ha rappresentato per lunghi tratti la grande novità di questo 2022.

In vista della stagione natalizia, gli utenti potranno beneficiare della tariffa Iliad Box. Questo ticket prevede un costo di 23,99 euro al mese con la garanzia di connessione internet senza limiti sino a 4 Gbps e con telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili.

Iliad, nuova tariffa da 120 Giga e Fibra ottica

Sul fronte delle ricaricabili, invece, i clienti di Iliad potranno ora attivare la nuova tariffa Flash 120. Al costo di 7,99 euro, un costo quindi ribassato rispetto ai soliti standard di Iliad, gli abbonati riceveranno consumi senza limiti per le chiamate e l’invio degli SMS con 120 Giga per navigare in internet, anche con la garanzia delle velocità 5G.

I clienti interessati a questa tariffa dovranno aggiungere un costo per l’attivazione della linea e per la ricezione della SIM pari a 10 euro. Al tempo stesso gli utenti interessati a questa ricaricabile dovranno anche impegnarsi ad effettuare la portabilità da gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono. Per la portabilità sono necessari almeno tre giorni lavorativi.

Per tutti gli abbonati che optano per la Flash 120, Iliad mette a disposizione dei suoi utenti un vantaggio aggiuntivo. Con la doppia offerta per telefonia fissa e mobile, i clienti del provider francese pagheranno la Fibra ottica solo 15,99 euro al mese.