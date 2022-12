Solo online fino al 15 dicembre 2022, da Iliad è disponibile un’offerta veramente assurda, pensata per soddisfare le esigenze e le necessità di un numero sempre più grande di utenti, i quali vogliono avere il massimo con il minimo sforzo.

La promozione corrente può essere richiesta, come anticipato, solamente sul sito dell’azienda stessa, previo pagamento di un contributo fisso di 9,99 euro per l’acquisto della sola SIM, a cui dovranno necessariamente essere aggiunti i 7,99 euro necessari per il primo rinnovo, per un totale appunto di circa 18 euro.

Le offerte Amazon vi aspettano in esclusiva gratis sul nostro canale Telegram, scopritele subito premendo qui.

Iliad, le offerte con tantissimi giga

La promozione convince sin da subito con la possibilità di mettere le mani su un quantitativo di giga veramente enorme, poiché comunque al giorno d’oggi sarà possibile spendere appunto soli 7,99 euro al mese, per riuscire a godere in cambio di 120GB di internet alla massima velocità possibile, come anche minuti e SMS da poter utilizzare praticamente verso chiunque si desideri sul territorio nazionale.

Il rinnovo è su base mensile, e prevede l’addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile, in modo da non dover sottostare a vincoli di alcun tipo. In aggiunta, come da prassi parlando di Iliad, esiste la promessa di non dover assistere a rimodulazioni contrattuali di alcun tipo, ciò sta a significare, in parole povere, che il prezzo rimarrà costante e fisso per tutta la permanenza come clienti di Iliad.

Un plus non da poco, se considerate che le rimodulazioni contrattuali sono all’ordine del giorno presso i più importanti operatori telefonici del nostro paese.