Nonostante siano piuttosto nuovi sulla scena, la lista dei migliori giochi per VR non è così semplice da reperire.

Questo elenco include giochi per tutti i tipi di piattaforme VR, che si tratti di Meta Quest 2, Valve Index o PSVR. Inoltre, la nostra selezione di giochi abbraccia tutti i generi.

Ecco alcuni dei titoli del momento

Dance Dance Revolution si fonde con Star Wars e Tron: questo è il modo migliore per descrivere Beat Saber. In questo gioco i giocatori utilizzano sciabole luminose al ritmo di un brano musicale. Sfida i giocatori a tenere il passo con la melodia mentre tagliano i blocchi colorati e schivano gli ostacoli.

Questo gioco è stato uno dei primi titoli VR a raggiungere la notorietà sui social, non solo perchè è divertente da giocare, ed è ancora oggi uno dei migliori giochi VR grazie a un’impressionante libreria di brani DLC che ampliano la lista dei brani. Collegare le cuffie esterne (soprattutto quelle con bassi profondi) è un must per chi piace la musica.

I Expect You to Die 2

Questo gioco è il perfetto simulatore di James Bond, e ti mette nei panni di un’autentica superspia internazionale in missione per abbattere un’organizzazione criminale.

Durante questa esperienza, dovrai deviare i laser nascosti, evitare i missili a ricerca di calore e servire da bere in modo da poter contrastare la mente criminale prima che il loro piano si realizzi. Le trappole possono farti sentire più simile ai poteri di Austin che a 007.

Con i suoi personaggi, inclusa la brillante recitazione vocale di Wil Wheaton, e la storia piena di cliché di spionaggio, I Expect You To Die 2 offre un’esperienza VR che ti farà sentire una super spia.

Keep Talking and Nobody Explodes

Supponendo che tu conosca qualcuno abbastanza generoso da stampare il manuale di 23 pagine, Keep Talking and Nobody Explodes è il nuovo Mario Party, nel senso che ti farà odiare dai tuoi amici.

Sviluppato da Steel Crate Games, Keep Talking and Nobody Explodes richiede un’attenzione particolare e può essere giocato da 2 a 6 giocatori. Mentre un giocatore lavora per disinnescare una bomba, gli altri devono fornire istruzioni chiare su come farlo, ma nessuna delle due squadre può vedere cosa sta guardando l’altra.

Richiedendo un’intensa collaborazione da parte dei tuoi colleghi, Keep Talking and Nobody Explodes è uno dei giochi più divertenti se giocato con il giusto numero di persone.