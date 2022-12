ho.Mobile è pronta a dare battaglia agli altri operatori telefonici virtuali, con il lancio di una soluzione davvero unica nel proprio genere, ed in grado di soddisfare al massimo anche gli altri consumatori che vogliono cercare di spendere sempre poco, ma godere comunque di giga di alto livello.

La promozione di cui vi parleremo oggi può essere richiesta direttamente sul sito ufficiale di ho.Mobile, e può essere attivata solamente dai possessori di un numero telefonico di Iliad o di un MVNO, che saranno disposti ad effettuare la portabilità del proprio numero originario. Il costo iniziale da sostenere è fortemente ridotto, poiché basteranno soli 7 euro, in grado di coprire interamente la prima ricarica, utilizzabile poi per il rinnovo della mensilità (SIM e attivazione sono gratis).

ho.Mobile, grandissime offerte dai giga quasi illimitati

Dopo aver scoperto il costo iniziale, la promozione di ho.Mobile riserva il pagamento di un canone fisso di 7 euro, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, con passo mensile.

La promo offre all’utente finale inoltre l’accesso a 100 giga di internet alla velocità del 4G, ricordiamo infatti che essendo un MVNO non permette la navigazione in 5G ed inoltre la velocità è limitata rispetto ad un operatore tradizionale, con a fianco minuti e SMS da poter utilizzare in maniera illimitata verso praticamente chiunque in Italia.

Non sono previste rimodulazioni contrattuali, almeno nei primi mesi di utilizzo, segnale dell’ottima attenzione agli utenti che Ho.Mobile ha deciso di riservare, limitando al massimo le brutte sorprese.