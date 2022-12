Sul Google Play Store hanno a disposizione una quantità davvero enorme di applicazioni. Ce ne sono davvero di tutti i gusti, dalle app per modificare le foto, ai calendari, alla musica e a tanto altro. Tuttavia, molte di queste applicazioni celano purtroppo un malware che può andare ad intaccare la sicurezza del proprio smartphone. Il team di ricercatori di Dr. Web Antivirus, in particolare, ha individuato oltre 10 applicazioni potenzialmente pericolose.

App pericolose sul Play Store: individuata nuova minaccia malware

Il team di ricercatori di Dr. Web Antivirus ha individuato numerose applicazioni contenenti svariate minacce malware per gli smartphone Android. Su Google Play Store, in particolare, oltre 10 applicazioni stanno celando svariate minacce, tra cui virus per frodi finanziarie e virus per sottrarre dati sensibili. Purtroppo, queste app avevano raggiunto un numero davvero molto elevato di download da parte degli utenti. Google, comunque, è intervenuto al più presto ed ha eliminato in maniera definitiva queste applicazioni dal Play Store. Ecco i nomi delle app incriminate.

• TubeBox, una delle app più scaricate con oltre un milione di download. Questa app Prometteva denaro in cambio di passare del tempo a guardare annunci pubblicitari online. Tuttavia, vi erano dei malfunzionamenti quando l’utente doveva incassare.

• Bluetooth device auto connect

• Bluetooth & Wi-Fi & USB driver

• Volume, Music Equalizer

• Fast Cleaner & Colling Master. Anch’essa una delle app più scaricate e utilizzate dagli utenti per apparentemente liberare spazio sul proprio smartphone.

Sono state inoltre individuate sul Google Play Store anche 6 app di investimenti fraudolenti rivolti agli utenti russi ma che in realtà sottraevano i dati degli utenti.