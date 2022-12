Euronics è folle, pezzi di tecnologia al 70% a dicembre per battere Lidl

Euronics oggi è una delle aziende più attente alle offerte nel mondo della tecnologia, visto che sta proponendo degli sconti eccezionali. Si tratta ovviamente di soluzioni che riguardano non solo ciò che è rimasto invenduto durante questi mesi, ma anche su prodotti di altissima fascia e appena arrivati sul mercato. Troverete infatti gli smartphone più interessanti, i computer più performanti e le Smart TV più gradevoli all’occhio. Ovviamente non mancano gli elettrodomestici utili per la casa e tante altre scelte di contorno da abbinare magari al vostro pezzo di tecnologia che avete deciso di acquistare.

Euronics lancia dei prezzi assurdi all’interno del suo volantino che valgono per i regali di Natale, ecco cosa potete comprare ad esempio

Spendere molto di meno rispetto al solito sarà possibile proprio durante questo mese di dicembre grazie alle migliori offerte che trovate nei volantini. Soprattutto in quello di Euronics ci sono soluzioni incredibili che potranno spingere anche gli utenti meno propensi ad acquistare qualcosa di molto interessante. L’azienda ha focalizzato tutta la sua voglia e tutta la sua attenzione sulla fascia media del mondo della telefonia, con i prezzi che non vanno a superare i 500 € di valore.

Stiamo parlando infatti di smartphone molto interessanti come ad esempio Motorola Moto E32, Xiaomi 12 Lite, Redmi 9C, Realme C33, TCL 405 e molti altri ancora, ma non finisce qui. Ci sono anche soluzioni più interessanti che vanno verso la fascia alta: Xiaomi 12T Pro, disponibile in vendita a soli 799 euro, oppure il minore dei fratelli, Xiaomi 12T, a soli 599 euro.