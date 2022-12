Esselunga distrugge Lidl con offerte tech al 70% di sconto solo oggi

Se state cercando di fare dei regali di Natale non dovete fare altro che andare nei grandi magazzini più interessanti. Ce ne sono tantissimi in Italia anche se nell’ultimo periodo i volantini porterebbero tutti verso un’unica direzione che è quella di Esselunga. Il celebre colosso infatti avrebbe deciso di lanciare dei prezzi eccezionali anche per quanto riguarda alcuni pezzi del mondo della tecnologia, i quali come si sa sono tra i più graditi a Natale.

Ricordiamo poi che tutti coloro che acquistano pezzi di tecnologia presso il famoso colosso, potranno godere di una grande opportunità. C’è infatti la garanzia di due anni inclusa nel prezzo con la possibilità di poter ampliare il periodo. Non resta dunque altro che scoprire cosa c’è nel nuovo volantino, il quale avrebbe dimostrato di essere ancora una volta più pieno di offerte rispetto a quanto visto dalla parte della concorrenza.

Esselunga sarà ancora una volta il colosso da battere viste le nuove offerte nel volantino del mese di dicembre

Nessuno avrebbe mai pensato che potesse essere possibile eppure a dimostrarlo e Esselunga nel suo nuovo volantino. Quello di dicembre mette in mostra dei prezzi spettacolari che riguardano non solo ciò che serve all’interno dell’ambiente domestico, ma anche quel che riguarda il mondo della tecnologia in generale. Se state cercando un prodotto di Apple infatti potrete avere il meglio, come ad esempio nel caso di iPhone 13 proposto a 899 €. C’è poi anche iPhone 11 a 498 €, fino ad arrivare ad iPhone SE 2020 con un prezzo di soli 399 €. Si tratta però solo di alcune proposte visto che ce ne sono molte altre interessanti.