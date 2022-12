Secondo Green Smartphones, 5,3 miliardi di telefoni verranno buttati nel 2022. I ragazzi e le ragazze di Green Smartphone erano curiosi di sapere cosa induce i consumatori a buttare gli smartphone. In altre parole, quali sono i motivi più comuni per cui si rompono?

Utilizzando Google, hanno deciso di vedere quali problemi hanno raggiunto il maggior numero di reclami. E in cima alla lista, si trova l’impossibilità di ricaricare un telefono. Dopotutto, uno smartphone che non si ricarica è inutile.

I motivi più comuni per cui gli smartphone si rompono

Il motivo più comune per cui un telefono interrompe la ricarica risale nella porta di ricarica che può essere sporca o danneggiata. L’uso di aria compressa potrebbe aiutarti a liberare la porta. Ma prima di gettare il telefono nella spazzatura, potresti prendere in considerazione la possibilità di cambiare la batteria o utilizzare un cavo o una spina diversi.

Lo studio ha rivelato che un touchscreen rotto è il prossimo motivo più probabile per comprarne un altro. Ancora una volta, questo ha senso perché una volta che il tuo touchscreen non funziona, non c’è molto che puoi fare. E il touchscreen è una parte così sensibile di uno smartphone che, a meno che non sia coperto da una protezione per lo schermo, rimane rotto perché costoso.

Questo è stato il motivo addotto dal 10% di chi ha gettato il proprio smartphone. Il secondo motivo più comune per cui i consumatori scaricano i propri smartphone con il 9% del totale è che l’altoparlante non funziona più.

I successivi tre motivi per cui un telefono si rompe, ciascuno con il 7% del totale, includono una batteria che si scarica troppo velocemente, una fotocamera che non funziona e l’impossibilità di connettersi a una rete Wi-Fi. Una batteria che si scarica rapidamente potrebbe essere un problema software. Se non stai eseguendo un SO beta e il tuo telefono sta diventando vecchio, è tempo di comprarne uno nuovo.