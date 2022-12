Conad è folle, sconti al 90% nel volantino che distrugge Lidl con la tecnologia

Il periodo è veramente particolare, forse il più particolare dell’anno in dirittura d’arrivo verso la fine. Uno dei posti perfetti per trovare il terreno fertile per i propri acquisti di Natale nel mondo della tecnologia è certamente uno dei tanti Store di Conad.

In basso potete notare come ci siano disponibili all’interno dell’ultimo volantino di dicembre numerose offerte di altissimo livello, le quali includono prezzi mai visti prima d’ora. L’obiettivo di Conad è infatti quello di dimostrare di essere uno dei grandi magazzini più poliedrici in assoluto, con una grande varietà di offerte e tantissime categorie in sconto.

Conad non ha rivali con quest’ultimo volantino per il mese di dicembre, ci sono anche delle offerte per la tecnologia

All’interno del nuovo volantino di Conad si vede come il negozio sia pronto ad offrire le migliori occasioni da non perdere, le quali riguardano una campagna promozionale già ben avviata durante gli scorsi mesi. Potrete avere l’opportunità di scegliere tra alcuni elettrodomestici di altissimo livello, come nel caso dell’asciugatrice Beko, la quale è in vendita a soli 349 €. Non finisce però qui visto che ci sarà anche una lavatrice con carica frontale da acquistare al prezzo scontato di 209 €.

Tutti gli utenti che invece vogliono avere in casa una Smart TV di altissimo livello, potranno scegliere LG con il suo modello da 50″ a 349 €.

Si tratta solo di alcune delle offerte disponibili nel nuovo volantino, ma potrete scoprire tutto da vicino o sul sito ufficiale. Ricordiamo che suoni articolo del genere potrete avere un massimo di due anni di garanzia.