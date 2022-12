Dopo approfondite ricerche, gli scienziati hanno scoperto il design perfetto per un orinatoio. Questo non solo significherebbe meno figuracce per chi li utilizza, ma renderebbe anche gli orinatoi più accessibili per persone di diverse altezze.

Secondo New Scientist, un team di ricercatori dell’Università di Waterloo in Ontario, Canada, era determinato a creare un orinatoio a prova di schizzi. Per trovare la soluzione al problem, il team di ricerca ha progettato due orinatoi dalla forma unica e li ha confrontati con un orinatoio dal design standard in una serie di test. Ma come hanno fatto questi ricercatori a trovare la forma perfetta?

“L’idea è nata esattamente come pensi“, ha detto a New Scientist il fisico dei fluidi e ricercatore capo Zhao Pan, Ph.D. “A nessuno piace fare pipì ovunque, quindi perché non creare semplicemente un orinatoio dove gli schizzi sono estremamente improbabili?”

Ecco come hanno fatto

Per misurare la quantità di schizzi, il team di ricerca ha diretto un getto d’acqua negli orinatoi, che erano fatti di schiuma densa ricoperta di resina epossidica. Hanno variato la velocità e la direzione del getto per imitare le diverse altezze delle persone che fanno pipì.

Dopo ogni test, il team ha pulito gli orinatoi con asciugamani di carta, quindi ha confrontato la massa degli asciugamani bagnati con la massa degli asciugamani asciutti inutilizzati. Hanno usato la differenza di massa per determinare quanta acqua è stata assorbita durante l’asciugatura dell’acqua. Quanto più pesante è il peso degli asciugamani bagnati, tanto maggiore sarà lo splash back.

Insieme a questi test e ai dati raccolti in precedenza sulla minzione del cane, i ricercatori hanno trovato l’angolo magico dell’orinatoio che ridurrebbe il maggior “spruzzo” per l’essere umano di taglia media. Quell’angolo magico, secondo i loro dati e le leggi della fisica, è di 30 gradi.