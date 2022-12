WindTRE è folle con la GO Unlimited Star+ a 7,99 euro al mese con giga illimitati

Sono sempre gli stessi i gestori che possono vantare una folta cornice di pubblico, i quali in Italia hanno dato e continuano a dare tanto dal punto di vista della telefonia mobile.

Tali provider riescono a detenere la leadership oggi insieme a Iliad, il nuovo che avanza si diceva un tempo ma che a quanto pare è riuscito a prendersi una grande fetta di terreno.

Non ci sono dubbi sul fatto che le promozioni lanciati da questi ultimi stiano decretando una spaccatura, la quale persiste tra gli utenti italiani. Una parte ritiene che si possa bypassare in parte la qualità della rete per sposare la convenienza insieme ai tantissimi contenuti. Secondo quanto riportato poi gli utenti avrebbero colto al volo tutte quelle Promo che non includerebbero vincoli al loro interno.

Adesso l’obiettivo di WindTRE ad esempio è quello di dimostrare che insieme alla sua grande qualità, tra le migliori in Europa, possono esistere anche tanti contenuti e allo stesso tempo un prezzo molto conveniente. Esistono proprio per questo motivo due nuove offerte che stanno spopolando soprattutto ultimamente come è successo anche negli ultimi 20 giorni di novembre.

WindTRE: la migliore offerta del momento è sempre la GO Unlimited Star+ con tutto incluso a 7,99 euro al mese

Se siete tra i clienti di WindTRE con la rete telefonica ed internet fissa, potrete sfruttare una grande promo. Si tratta della nuovissima GO Unlimited Star+. La promo in questione ha davvero tutto al suo interno.

Gli utenti che la sottoscrivono possono avere infatti minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS verso tutti e giga senza limiti. Il prezzo è di 7,99 euro al mese.