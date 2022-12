WhatsApp, 2 trucchi segreti per spiare le chat e il partner restando invisibili

Dopo aver visto tantissime delle nuove funzionalità che WhatsApp potrebbe apportare a breve all’interno della piattaforma, si parla di quelle che sono esterne ad essa.

Proprio sul web è possibile trovare infatti applicazioni di terze parti che potrebbero aiutare gli utenti nel perseguire il loro intento.

WhatsApp: ci sono due trucchi segreti che in tanti non conoscono e che potrebbero svoltarvi la giornata, ecco come sfruttarli

Uno di questi potrebbe essere quello di spiare le persone durante la giornata, anche se non per quanto concerne ciò che si dicono con altri utenti all’interno delle loro chat private. Whats Tracker è infatti un’applicazione molto semplice da usare e gratuita, la quale consente al pubblico di poter selezionare più utenti e spiarli durante la giornata nei loro movimenti. In poche parole che scaricherà questa applicazione, potrà avere durante tutta la giornata una notifica istantanea ogni qualvolta l’utente scelto entrerà all’interno di WhatsApp o uscirà dall’applicazione. Alla fine della giornata poi arriverà anche un report, il quale fornirà tutti gli orari precisi di entrata o magari di uscita.

L’altra applicazione davvero ottima è quella che consente di essere praticamente invisibili su WhatsApp. Spesso arrivano dei messaggi importanti che non volete aprire per non risultare online o magari per non aggiornare l’ultimo accesso? Ecco la soluzione perfetta per tutti. Si tratta dell’applicazioni di terze parti nota con il nome di Unseen. Questa, ovviamente gratuita, intercetta tutti i messaggi in arrivo e consente al pubblico di WhatsApp di leggerli esternamente all’applicazione ufficiale. Nessuno stato online e soprattutto nessuno ultimo accesso.