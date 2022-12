Fino al prossimo 9 gennaio 2023, salvo cambiamenti, l’operatore virtuale Very Mobile offrirà la possibilità di attivare la nuova promozione, dedicata al periodo natalizio, denominata Very Xmas 2022.

L’offerta è denominata anche Very 100 Giga e permette di aggiungere 100 Giga di traffico dati senza ulteriori costi aggiuntivi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile lancia la promozione Very Xmas 2022

Per i nuovi clienti Very Mobile l’attivazione della promo Very Xmas è automatica, invece per i già clienti l’attivazione della promo Very 100 Giga si può effettuare entro il 9 gennaio 2023, salvo proroghe, direttamente dall’app Very Mobile nella sezione “Gestisci offerta“. Non sono previsti costi di attivazione e la promozione Very 100 Giga si disattiva in automatico dopo 1 mese dall’attivazione.

Per attivare e utilizzare la promozione Very 100 Giga il cliente Very Mobile deve assicurarsi che la propria offerta principale sia attiva e deve avere un credito residuo uguale o maggiore a 0 euro. Superati i Giga inclusi nelle offerte, la navigazione si blocca fino al successivo rinnovo. Ad ogni modo, il cliente può decidere di rinnovare anticipatamente la promo al suo costo mensile, per avere nuovamente a disposizione l’intero bundle previsto.

Dato che i Giga totali messi a disposizione da Very Mobile in Roaming UE e Regno Unito vengono calcolati in base alla propria spesa per il rinnovo di offerte e di eventuali opzioni attive, questa promo non concorre ad aumentare ulteriormente il proprio traffico dati utilizzabile in Unione Europea. Per scoprire tutte le offerte attualmente attivabili vi ricordiamo di visitare il sito ufficiale dell’operatore.