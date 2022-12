TIM apre il Natale con la Young a 7 euro e le due Wonder con 100GB

Più volte è capitato a tanti utenti di cambiare gestore in un solo anno, magari per via di alcune incomprensioni iniziali o semplicemente per fatti che sono venuti dopo. Stando a quanto riportato tale tendenza risulta sempre più spiccata nel corso degli anni, complici anche i metodi di portabilità del numero che sono ormai rapidi e senza alcun tipo di costo supplementare. Proprio tali motivazioni hanno spinto tantissimi provider a dare del loro meglio per provare nel momento migliore a rubare utenti ai gestori rivali.

Tutti quei nomi altisonanti che è un tempo dominavano senza problemi il mondo della telefonia, oggi non possono fare altro che guardarsi le spalle. Forti della loro grande qualità, non possono esserlo certamente del prezzo finale, il quale va ad appannaggio dei gestori più piccoli. Ad esempio i provider virtuali riescono a fornire un prezzo molto più vantaggioso rispetto ai gestori più conosciuti e famosi al panorama italiano. Tra questi ovviamente ci sono i classici nomi che sono quelli ad esempio di Vodafone e TIM, ma ancora anche di WindTRE.

Proprio nella vecchia stirpe di aziende che hanno dominato e dominano tuttora il panorama della telefonia in Italia, c’è TIM che non si arrende e propone il meglio.

TIM: sono arrivate altre due offerte di altissimo livello insieme alla sempreverde YOUNG per gli Under 25

La prima offerta degna di nota è la Young per gli Under 25. La promo in questione mette a disposizione delle persone minuti senza limiti, SMS senza limiti e 100GB in 5G a soli 9,99 euro al mese.

Seguono le due TIM Wonder, la FIVE e la SIX. Entrambe hanno minuti ed SMS senza limiti, con la prima che offre 70 giga e la seconda che ne offre 100. I prezzi sono di 7,99 euro e 9,99 euro al mese.