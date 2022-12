Ricevere delle email da “Postmaster” è una cattiva notizia. Significa che il tuo indirizzo email è stato preso di mira dagli hacker. Questi ultimi utilizzano il tuo indirizzo e-mail come “risposta a” inviandoti spam e posta indesiderata.

Quando l’indirizzo e-mail a cui inviano viene interrotto, il postmaster invia un messaggio automatico all’indirizzo di “risposta a”, il tuo. Ecco perché ricevi e-mail dal postmaster.

Ecco come prendere provvedimenti sia per bloccare le e-mail sia per impedire agli hacker di utilizzare nuovamente il tuo indirizzo e-mail.

Passo 1

Contrassegna tutte le email del postmaster come spam. Ciò aiuterà il tuo programma di posta elettronica a riconoscere queste e-mail come spam e a depositarle direttamente nella cartella corretta. Elimina la cartella spam per liberare spazio.

Passo 2

Blocca l’indirizzo e-mail che riceve le e-mail postmaster, almeno temporaneamente.

Passo 3

Usa più di un indirizzo email. Usane uno per la posta elettronica personale, uno per la posta elettronica aziendale e altri per altri usi a cui potresti pensare. Questa è una piccola protezione.

Passo 4

Acquista un firewall o altra sicurezza per il tuo computer. Un buon sistema software di sicurezza impedirà agli spammer di accedere ai tuoi elenchi di indirizzi e-mail. Alcuni da utilizzare includono Norton, McAfee, Symantec e Panda.

Passo 5

Attenzione ai download gratuiti. Acquista un programma di sicurezza affidabile da un’azienda che ha recensioni imparziali da più fonti.

Questi sono solo piccoli accorgimenti che ti aiuteranno a rimanere protetto e non cadere trappola di questo tipo di truffa, e ricorda sempre di non aprire nessun link sospetto se ti ritrovi a leggere una di queste mail per errore.