Una funzione meno conosciuta dell’app FIFA+ gratuita è FIFA+ Stadium Experience, che consente ai tifosi in loco della Coppa del Mondo del Qatar di scansionare il campo con il proprio dispositivo mobile e visualizzare le partite in realtà aumentata.

Come anticipato durante il fine settimana da un fan, l’app è in grado di riconoscere automaticamente ogni giocatore e, toccandolo, vengono rivelate le statistiche individuali e di squadra e le velocità in tempo reale. Altre funzionalità includono i replay del Video Assistant Referee (VAR) utilizzati e diverse selezioni di mappe che mostrano il possesso palla, i tentativi di porta e altro ancora.

Le analisi fornite sono gli stessi dati che la FIFA utilizza per condurre analisi post-partita per capire come il gioco si sta evolvendo nel tempo e come progredisce dai livelli junior a quelli senior.

Un nuovo modo di vedere il calcio

“Vorremmo condividere la nostra visione di utilizzare l’analisi dei dati sul calcio combinata con l’interpretazione di esperti tecnici per creare una nuova intelligenza calcistica, consentendo a tutti di comprendere meglio il gioco”, afferma Arsène Wenger, capo del Global Football Development della FIFA.

“Una maggiore comprensione della sfera calcistica sarà il nuovo modo in cui analizzeremo il calcio in futuro. Quando scopriamo nuove intuizioni, vogliamo condividerle con il mondo del calcio. Con il nostro FIFA Training Center online, abbiamo un fantastico mezzo per farlo. Il mio team continuerà a fornire nuovi e approfonditi contenuti di analisi del calcio per aiutare a condividere una nuova comprensione del gioco combinata con dati sulle prestazioni, esempi video e spiegazioni tecniche”.